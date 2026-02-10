MENÜ
  • Zwickauer Bahnhofsvorstadt: 144 Jahre altes Gebäude soll versteigert werden

Die denkmalgeschützte Immobilie soll am 6. März versteigert werden.
Die denkmalgeschützte Immobilie soll am 6. März versteigert werden. Bild: Ralph Köhler
Die denkmalgeschützte Immobilie soll am 6. März versteigert werden.
Die denkmalgeschützte Immobilie soll am 6. März versteigert werden. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Zwickauer Bahnhofsvorstadt: 144 Jahre altes Gebäude soll versteigert werden
Von Frank Dörfelt
Ein denkmalgeschütztes ehemaliges Bürogebäude an der Gutwasserstraße soll versteigert werden. Auf dem Grundstück befinden sich weitere Immobilien.

Das ehemaliges Bürogebäude Gutwasserstraße 6 in der Zwickauer Bahnhofsvorstadt kommt am 6. März bei den Sächsischen Grundstücksauktionen in Leipzig unter den Hammer. Das 1882 errichtete, denkmalgeschützte zweigeschossige Haus gehört zu einem Ensemble mit drei weiteren Gebäuden auf dem Grundstück. Diese dienen überwiegend als Büros,...
