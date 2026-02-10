Zwickauer Bahnhofsvorstadt: 144 Jahre altes Gebäude soll versteigert werden

Zwickau
Ein denkmalgeschütztes ehemaliges Bürogebäude an der Gutwasserstraße soll versteigert werden. Auf dem Grundstück befinden sich weitere Immobilien.
Das ehemaliges Bürogebäude Gutwasserstraße 6 in der Zwickauer Bahnhofsvorstadt kommt am 6. März bei den Sächsischen Grundstücksauktionen in Leipzig unter den Hammer. Das 1882 errichtete, denkmalgeschützte zweigeschossige Haus gehört zu einem Ensemble mit drei weiteren Gebäuden auf dem Grundstück. Diese dienen überwiegend als Büros,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.