Zwickauer Bahnhofsvorstadt: Diese zwei maroden Häuser an der B 173 kommen unter den Hammer

Am 27. Mai versteigert die Sächsische Grundstücksauktion mehrere Immobilien aus Zwickau. Darunter befinden sich auch zwei marode Wohnhäuser an der Bundesstraße 173.

An der Reichenbacher Straße in Zwickau könnten bald zwei marode Wohnhäuser verschwinden, wenn sie bei der Versteigerung der Sächsischen Grundstücksauktion am 27. Mai in Dresden einen Käufer finden. Die Immobilie mit der Hausnummer 128h startet bei 19.000 Euro. Das Baujahr des Wohn- und Geschäftshauses ist unbekannt, doch der Auktionskatalog...