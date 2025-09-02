Zwickauer Bankberater prellt Anleger um fast 900.000 Euro: Berufungsgericht reduziert Haft

Fünf Jahre lang hatte ein Berater der Volksbank Zwickau Kunden um ihr Geld gebracht. Die fast 900.000 Euro nutzte er, um sich Luxus leisten zu können. Im Berufungsverfahren fiel nun erneut ein Urteil.

Als das Gericht ihn um seine abschließenden Worte bittet, hält Marco L. kurz inne – um die Tränen zu unterdrücken. Er müsse an seinen zehnjährigen Sohn denken, den er im Wechsel mit seiner geschiedenen Frau betreut. Er bittet nochmals um Entschuldigung für das, was er getan habe, sagt er. Doch Richter Rupert Geußer hatte zuvor schon...