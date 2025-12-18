MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Zwickauer Klaus Benke bei der Präsentation seiner Pyramiden im Museum Priesterhäuser.
Der Zwickauer Klaus Benke bei der Präsentation seiner Pyramiden im Museum Priesterhäuser. Bild: Ludmila Thiele
Der Zwickauer Klaus Benke bei der Präsentation seiner Pyramiden im Museum Priesterhäuser.
Der Zwickauer Klaus Benke bei der Präsentation seiner Pyramiden im Museum Priesterhäuser. Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
Zwickauer Bastler zeigt einzigartige Mini-Pyramide im Fernsehen
Von Ludmila Thiele
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Klaus Benke aus Zwickau tritt am Freitag, 19. Dezember, live in der MDR-Show „Hol dir deine Show“ im erzgebirgischen Pöhla an.

Der Zwickauer Bastler Klaus Benke ist am Freitag, 19. Dezember, in der MDR-Fernsehshow „Hol dir deine Show“ zu sehen. Die Live-Sendung aus Pöhla bei Schwarzenberg beginnt um 20.15 Uhr, Benkes Auftritt ist gegen 21 Uhr geplant. Der 70-Jährige geht mit einer seiner Miniaturen ins Rennen um die kleinste Pyramide. „Ich nehme nicht die Kleinste...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.11.2025
3 min.
Fernsehmacher kommen ins Erzgebirge: Pöhla holt sich MDR-Show ins Dorf
Andreas Riedel bei den letzten Vorbereitungen für das Pyramidenanschieben in Pöhla.
Warum sich eine Schwarzenbergerin für eine Fernsehsendung bewirbt und damit den Ortsteil Pöhla ins Rampenlicht rückt. Die große MDR-Fete steigt live am 19. Dezember.
Beate Kindt-Matuschek
18:10 Uhr
1 min.
Flugzeug am Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt
Ein Flugzeug ist an einem Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt.
Ein Geschäftsflugzeug stürzt im US-Bundesstaat North Carolina ab. Medien berichten von mehreren Toten. Über der Landebahn ist eine dunkle Rauchwolke zu sehen.
11:30 Uhr
4 min.
Geheimnisse einer 50-Jährigen: Zehn Fakten zur Zwickauer Pyramide, die kaum jemand kennt
Der Erbauer der Zwickauer Pyramide: Eberhard Schilbach (89) vor seinem 1975 fertiggestellten Werk auf dem Kornmarkt.
Fünf Meter hoch, 28 Figuren auf vier Ebenen, doch nur wenige kennen die interessanten Geschichten hinter der Zwickauer Pyramide. Für ihren Erbauer wird das Wiedersehen zum kleinen Zeitreise-Moment.
Thomas Croy
18:18 Uhr
3 min.
Lichtentanne: Historiker sorgt für „gläsernes“ Schönfels
Jörg Hofmann trägt sich ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne ein.
Schon als Kind habe er sich für Historie interessiert, sagt Dr. Jörg Hofmann. Jahrzehnte später verschafft ihm dieses Hobby einen Eintrag ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne.
Torsten Piontkowski
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel