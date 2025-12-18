Zwickauer Bastler zeigt einzigartige Mini-Pyramide im Fernsehen

Klaus Benke aus Zwickau tritt am Freitag, 19. Dezember, live in der MDR-Show „Hol dir deine Show“ im erzgebirgischen Pöhla an.

Der Zwickauer Bastler Klaus Benke ist am Freitag, 19. Dezember, in der MDR-Fernsehshow „Hol dir deine Show“ zu sehen. Die Live-Sendung aus Pöhla bei Schwarzenberg beginnt um 20.15 Uhr, Benkes Auftritt ist gegen 21 Uhr geplant. Der 70-Jährige geht mit einer seiner Miniaturen ins Rennen um die kleinste Pyramide. „Ich nehme nicht die Kleinste...