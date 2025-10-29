Zwickauer besorgt sich 250 Arztrezepte im Internet

Ein 40-jähriger Zwickauer soll Arztrezepte gefälscht und in Apotheken eingelöst haben. Vor Gericht beschreibt er detailliert sein Vorgehen - aber falsch gemacht haben will er nichts.

Richter Andreas Nahrendorf hatte sich den Ausgang des Strafverfahrens anders vorgestellt. Irgendwann klappte er die Akte zu und warf sie mit Schwung auf den Stapel unerledigter Fälle. „Das Verfahren wird ausgesetzt“, verkündete er. Es müssen erst Zeugen geladen werden, anders geht es in diesem Prozess nicht weiter. Die Anklage lautet auf... Richter Andreas Nahrendorf hatte sich den Ausgang des Strafverfahrens anders vorgestellt. Irgendwann klappte er die Akte zu und warf sie mit Schwung auf den Stapel unerledigter Fälle. „Das Verfahren wird ausgesetzt“, verkündete er. Es müssen erst Zeugen geladen werden, anders geht es in diesem Prozess nicht weiter. Die Anklage lautet auf...