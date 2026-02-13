Zwickauer Brauhaus Esch schließt Mittagskantine: Was ist der Grund?

Ein Facebook-Post hat Fragen aufgeworfen. Die Gäste des Restaurants in der Zwickauer Innenstadt müssen seit dieser Woche auf ein Angebot verzichten. Doch offenbar nur vorübergehend.

Das Zwickauer Brauhaus Esch hat seine Mittagskantine bis auf Weiteres geschlossen. Dies teilte das Restaurant auf seiner Facebook-Seite mit und bat um Verständnis. Die Kantine war ein beliebtes Angebot, das von Montag bis Freitag zwischen 11 und 14 Uhr geöffnet hatte. Diese unerwartete Schließung wirft bei den Gästen Fragen auf. Das Zwickauer Brauhaus Esch hat seine Mittagskantine bis auf Weiteres geschlossen. Dies teilte das Restaurant auf seiner Facebook-Seite mit und bat um Verständnis. Die Kantine war ein beliebtes Angebot, das von Montag bis Freitag zwischen 11 und 14 Uhr geöffnet hatte. Diese unerwartete Schließung wirft bei den Gästen Fragen auf.