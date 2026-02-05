MENÜ
Das neue Bürgerheft für Zwickau ist da.
Das neue Bürgerheft für Zwickau ist da. Bild: H. Reinke/Stadt Zwickau
Das neue Bürgerheft für Zwickau ist da.
Zwickau
Zwickauer Bürgerheft neu aufgelegt: Was steckt hinter den Änderungen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Stadtverwaltung hat das Bürgerheft überarbeitet. Die Broschüre enthält aktualisierte Informationen und einen neuen Lageplan. Zudem gibt es Neuigkeiten zu Bauprojekten und Veranstaltungen.

Eine aktualisierte Version des Zwickauer Bürgerheftes ist erschienen. Das wurde aus der Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Broschüre soll Bürgerinnen und Bürger bei Behördengängen unterstützen und enthält überarbeitete Informationen zu Ämtern und Dienstleistungen. Die Stadtverwaltung betont, dass vor allem durch Umzüge Anpassungen...
