Zwickauer Bundeswehr-Veteranen erinnern mit Marsch an Karfreitagsgefecht

Mit ihrer Teilnahme am sogenannten K3-Marsch wollen ehemalige Angehörige der Bundeswehr ihrer 2010 in Afghanistan gefallenen Kameraden gedenken. Erstmal wird auch in Zwickau marschiert.

Ungewöhnliches Bild am Mittwochabend auf dem Zwickauer Hauptmarkt: Zwei Männer, beide teilweise in Uniform, begrüßen sich vor dem Rathaus, prüfen ihre Ausrüstung und marschieren los. Wollen sie verspätet ein Zeichen in der Diskussion über ein Bundeswehr-Werbeverbot in Zwickau setzen? Nein, Uli (56) und Micha (45) starten zu ihrem ersten...