Regionale Nachrichten und News
  • Zwickauer CDU befragt erstmals Mitglieder: Deutliche Kritik aus eigenen Reihen

Mit der Umfrage bekommt die CDU-Ratsfraktion einige neue Aufgaben.
Mit der Umfrage bekommt die CDU-Ratsfraktion einige neue Aufgaben.
Mit der Umfrage bekommt die CDU-Ratsfraktion einige neue Aufgaben.
Mit der Umfrage bekommt die CDU-Ratsfraktion einige neue Aufgaben. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Zwickau
Zwickauer CDU befragt erstmals Mitglieder: Deutliche Kritik aus eigenen Reihen
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die CDU-Basis fordert von der Partei einen größeren Einsatz für den Wirtschaftsstandort. Die Mitgliederumfrage offenbart Handlungsbedarf und stellt Forderungen an die Stadtratsfraktion.

Die Zwickauer CDU will näher an die Menschen heranrücken. Dafür hat der Stadtverband erstmals eine Umfrage unter den Mitgliedern gestartet. „Wir wollten wissen, was die Basis über unsere Arbeit denkt“, erklärt Stadtverbandschef Gerald Otto. „Es geht uns darum, Entscheidungen nicht nur von oben zu treffen, sondern die Menschen...
