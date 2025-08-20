Zwickauer Döner mit Zitrone, Rucola und Granatapfelsaft: Was sagt Döner-Tester Holger Schwietering alias „Holle 21614“ dazu?

Zwickau
Das Bistro an der Bahnhofstraße macht unter Zwickauern von sich reden. Der Inhaber toppt seinen Döner nämlich mit Extra-Zutaten. Wie innovativ sie im Deutschland-Vergleich sind, weiß Influencer „Holle 21614“.
Döner mit Zitrone, Rucola und Granatapfelsaft: An diesem Imbissgericht, das seit Kurzem im „Alaturka Bistro“ in Zwickau angeboten wird, scheiden sich Zwickauer Geister. Kommentare in sozialen Medien reichen von „sehr lecker“ über „Granatapfel schmeckt genial dazu“ bis „braucht kein Mensch auf dem Döner“. Influencer Holger...
