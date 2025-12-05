Zwickauer Dom erstrahlt zum Adventsliedersingen im Kerzenschein

Zwickau
Der Dom St. Marien in Zwickau wird am zweiten Advent zur Konzertbühne. Junge Talente treten im Kerzenschein auf. Was macht das Adventssingen so beliebt?
Junge Musiker laden in den Zwickauer Dom St. Marien ein. Das Advents- und Weihnachtsliedersingen im Kerzenschein findet am Sonntag statt und beginnt 17 Uhr. Mitwirkende sind der Unterstufen-Chor des Peter-Breuer-Gymnasiums Zwickau, der Posaunenchor Bockwa und der Domchor. „Seit vielen Jahren erfreut sich dieses gemeinsame Advents- und...
