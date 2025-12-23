MENÜ
  • Zwickauer Domkantor Karl Joseph Eckel gibt Orgelkonzert in Heiliger Nacht

Karl Joseph Eckel wird zur Heiligen Nacht an der Orgel im Dom musizieren.
Bild: Ron Kuhwede
Zwickau
Zwickauer Domkantor Karl Joseph Eckel gibt Orgelkonzert in Heiliger Nacht
Von Lutz Kirchner
Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Bach, Reger, Franck und Tschaikowski. Was daran besonders ist.

Im Dom St. Marien in Zwickau erklingt am Mittwoch, 24. Dezember, ab 22 Uhr ein festliches Orgelkonzert mit Karl Joseph Eckel. Das Programm reicht von barocker Weihnachtspastorale bis zu spätromantischen Werken. Gespielt werden unter anderem Kompositionen von Bach, Franck und Reger sowie Weihnachtslieder. Ein Höhepunkt des Konzerts sind Auszüge...
