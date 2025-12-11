MENÜ
Die Orgel im Zwickauer Dom St. Marien besitzt mehr als 5000 Pfeifen.
Die Orgel im Zwickauer Dom St. Marien besitzt mehr als 5000 Pfeifen. Bild: Frank Bliesener/Archiv
Zwickau
Zwickauer Domorgel erklingt im Licht von Hunderten Kerzen
Von Lutz Kirchner
Die Stadtkirchgemeinde Zwickau lädt zu einem stimmungsvollen Konzert in St. Marien ein. Was auf dem Programm steht.

Die Stadtkirchgemeinde Zwickau lädt zu einem besonderen Orgelkonzert in den Dom St. Marien ein. Am dritten Adventssonntag, 14. Dezember, beginnt die Veranstaltung 17 Uhr. Das Konzert steht unter dem Motto „Vom Tannenbaum zum Morgenstern“, teilte die Gemeinde mit. Hunderte Kerzen werden für eine festliche Stimmung im Dom sorgen. Die Besucher...
