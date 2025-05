Zwickauer Energieversorgung: Fremde Baustellen sind Hauptursache für Störungen im Netz

ZEV meldet 13,7 Millionen Euro Jahresüberschuss für 2024. Die Stadtwerke Zwickau profitieren, doch der Gewinn ist leicht rückläufig. Welche Pläne gibt es für die Zukunft?

13 Millionen Euro hat die Zwickauer Energieversorgung (ZEV) 2024 in ihre Netze für Strom, Gas und Wärme sowie Betriebsanlagen wie das neue Zentrallager investiert. „Die hohen Investition spiegeln sich in niedrigen Ausfallzahlen wider“, sagte André Hentschel, Technischer Geschäftsführer der ZEV, am Dienstag beim Vorstellen des...