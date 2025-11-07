Zwickauer Energieversorgung organisiert Lampionumzug

Das Unternehmen will Projekte, die Menschen und Gemeinschaften in der Region stärken.

Unter dem Motto „Ein Meer aus leuchtenden Herzen“ lädt die Zwickauer Energieversorgung (ZEV) für Dienstag, 11. November, erstmals zum „Herzensenergie“-Lampionumzug ein. Ziel ist es, Zwickau in ein Lichtermeer zu verwandeln, das Engagement von Kindertagesstätten und Schulen zu würdigen sowie ein Zeichen für Gemeinschaft und...