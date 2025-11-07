Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zum ersten Mal veranstaltet die ZEV einen „Herzensenergie“-Lampionumzug.
Zum ersten Mal veranstaltet die ZEV einen „Herzensenergie“-Lampionumzug. Bild: Martin Schutt/dpa
Zwickau
Zwickauer Energieversorgung organisiert Lampionumzug
Redakteur
Von Jens Arnold
Das Unternehmen will Projekte, die Menschen und Gemeinschaften in der Region stärken.

Unter dem Motto „Ein Meer aus leuchtenden Herzen“ lädt die Zwickauer Energieversorgung (ZEV) für Dienstag, 11. November, erstmals zum „Herzensenergie“-Lampionumzug ein. Ziel ist es, Zwickau in ein Lichtermeer zu verwandeln, das Engagement von Kindertagesstätten und Schulen zu würdigen sowie ein Zeichen für Gemeinschaft und...
05.11.2025
1 min.
Zwickau: Traditioneller Martinsumzug am 11.11.
Zum Martinsfest am 11.11. gehört auch ein Lampionumzug.
Die Kirchgemeinden Zwickaus laden an diesem Tag zum Martinsspiel und Laternenumzug ein.
Jens Arnold
10:00 Uhr
4 min.
Chemnitzer Trio enthüllt: So mutig kämpften sächsische Juden gegen den Nazi-Terror
Haben jahrelang geforscht und recherchiert: Enrico Hilbert, Gabriele und Bertram Seidel, Herausgeber eines Bandes über jüdischen Widerstand und Verweigerung während der NS-Zeit in Sachsen.
Ausgegrenzt, deportiert, vernichtet: Das Schicksal der Juden in Deutschland in der NS-Zeit wird zumeist als Leidensweg ohne Gegenwehr erzählt. Drei Chemnitzer zeigen nun in einem Buch, dass es auch in und aus Sachsen vielfältigen Widerstand gab.
Michael Müller
10:00 Uhr
4 min.
Neuer Rekord: Warum im tiefsten Erzgebirge 100 Menschen eine Tonne Weißkohl zu Sauerkraut machen
Dave Weber ist der Veranstalter für die Sauerkraut-Schaffe in Steinbach.
Schnippeln, Stampfen, Freuen: In Steinbach stellt eine Fangemeinde einmal im Jahr noch echt handgemachtes Sauerkraut her. Die Schaffe hat sich in halb Deutschland herumgesprochen. Was geht da ab?
Jan Oechsner
22.10.2025
1 min.
Kuha-Aktion in Zwickau: Aus Apfelbäumchen soll „ein grünes Stück Zukunft“ werden
Die ZEV wertet die bisherige Brachfläche neben dem Biomasse-Heizkraftwerk Zwickau-Süd ökologisch auf.
Jens Arnold
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
Mehr Artikel