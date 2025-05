Zwickauer Familie erhält viermal den gleichen Brief – wie kann das sein?

Ein Zwickauer wirft der Stadt vor, Geld zu verschwenden, weil Infopost zum Breitbandausbau bei mehreren Familienmitgliedern ankam. Doch wer trägt die Verantwortung?

Im April haben vier Zwickauer im selben Haus den gleichen Brief erhalten: Dietmar Hauswald, seine zwei Söhne und seine Schwiegertochter. Es handelte sich jeweils um einen Informationsbrief zum Glasfaserausbau mit dem Logo der Stadt Zwickau. Ein Brief richtete sich zudem an Hauswalds verstorbene Frau. Der 77-Jährige kann das nicht nachvollziehen...