Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer Fashion Night gestartet: Was es bis zum Abend beim Mode-Event zu sehen gibt

Das begeisterte nicht nur die Frauen im Publikum: Wunderschöne Brautkleider auf dem Laufsteg.
Das begeisterte nicht nur die Frauen im Publikum: Wunderschöne Brautkleider auf dem Laufsteg. Bild: Thomas Croy
Das begeisterte nicht nur die Frauen im Publikum: Wunderschöne Brautkleider auf dem Laufsteg.
Das begeisterte nicht nur die Frauen im Publikum: Wunderschöne Brautkleider auf dem Laufsteg. Bild: Thomas Croy
Zwickau
Zwickauer Fashion Night gestartet: Was es bis zum Abend beim Mode-Event zu sehen gibt
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im großen Zelt auf dem Hauptmarkt und den beteiligten Innenstadt-Geschäften läuft die Fashion Night 2025. Händler zeigen ihre Kollektionen, es gibt Modenschauen und Autogramme von Joachim Llambi.

Die Zwickauer Fashion Night ist gestartet. Punkt 12 Uhr öffnete sich am Samstag im großen Zelt auf dem Hauptmarkt der Vorhang für das Mode-Ereignis des Jahres. Den Auftakt bildete die Show „Fashion-Styles, Part 1“, in der Einzelhändler einen Querschnitt ihrer aktuellen Kollektionen auf den Laufsteg schickten. Direkt danach legten die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
3 min.
Glamour in Bildern: Das sind die Fotos von der Zwickauer Fashion Night
Knapp 500 Besucher im ausverkauften Modezelt auf dem Zwickauer Hauptmarkt erlebten am Samstagabend die „Final Show“ der Fashion Night.
Von Modenschau bis zur Preisverleihung: Unsere Bildergalerie fängt die Atmosphäre, die strahlende Gewinnerin und Höhepunkte der Fashion Night ein.
Thomas Croy
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
2 min.
Urteil im Spionageprozess gegen Ex-Krah-Mitarbeiter erwartet
Der Prozess wird am Oberlandesgericht Dresden seit Anfang August verhandelt. (Archivbild)
Hat ein früherer Mitarbeiter von Maximilian Krah Daten an China weitergegeben? Das Oberlandesgericht in Dresden entscheidet am letzten Verhandlungstag über die Vorwürfe.
16.09.2025
4 min.
„Wir zehren das ganze Jahr davon“: Wie die Zwickauer Fashion-Night nachhaltige Impulse liefert
Vorfreude auf die Zwickauer Fashion-Night. Madeleine Kühn von Kress-Mode am Hauptmarkt über die neue Saison: „Es wird kuschelig“.
Kleiderschrank-Update und City-Boost: Das große Modeereignis am 27. September bietet den Zwickauern nicht nur Glamour und Inspiration, sondern verhilft auch dem Einzelhandel zu einem Schub.
Thomas Croy
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel