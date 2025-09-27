Zwickauer Fashion Night gestartet: Was es bis zum Abend beim Mode-Event zu sehen gibt

Im großen Zelt auf dem Hauptmarkt und den beteiligten Innenstadt-Geschäften läuft die Fashion Night 2025. Händler zeigen ihre Kollektionen, es gibt Modenschauen und Autogramme von Joachim Llambi.

Die Zwickauer Fashion Night ist gestartet. Punkt 12 Uhr öffnete sich am Samstag im großen Zelt auf dem Hauptmarkt der Vorhang für das Mode-Ereignis des Jahres. Den Auftakt bildete die Show „Fashion-Styles, Part 1“, in der Einzelhändler einen Querschnitt ihrer aktuellen Kollektionen auf den Laufsteg schickten. Direkt danach legten die... Die Zwickauer Fashion Night ist gestartet. Punkt 12 Uhr öffnete sich am Samstag im großen Zelt auf dem Hauptmarkt der Vorhang für das Mode-Ereignis des Jahres. Den Auftakt bildete die Show „Fashion-Styles, Part 1“, in der Einzelhändler einen Querschnitt ihrer aktuellen Kollektionen auf den Laufsteg schickten. Direkt danach legten die...