Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer Firma vermittelt Fachkräfte aus Vietnam, Indien oder Brasilien: „Es ist einfacher, motivierten Nachwuchs im Ausland zu finden“

Jobshiing vermittelt Nachwuchskräfte in ganz Deutschland, zum Beispiel Siddarth Sahay (rechts) an die metallverarbeitende Aurubis AG in Hamburg. Neben ihm steht Jörg Holstein, Ausbilder für Verfahrenstechnologie.
Jobshiing vermittelt Nachwuchskräfte in ganz Deutschland, zum Beispiel Siddarth Sahay (rechts) an die metallverarbeitende Aurubis AG in Hamburg. Neben ihm steht Jörg Holstein, Ausbilder für Verfahrenstechnologie. Bild: Kim Le
Janaki Basnet aus Nepal hat über Jobshiing ihre Ausbildung beim Regionalverkehr Erzgebirge gestartet. Allerdings nicht zum Berufskraftfahrer wie Maximilian Ebert, sondern zur Kfz-Mechatronikerin.
Janaki Basnet aus Nepal hat über Jobshiing ihre Ausbildung beim Regionalverkehr Erzgebirge gestartet. Allerdings nicht zum Berufskraftfahrer wie Maximilian Ebert, sondern zur Kfz-Mechatronikerin. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Andreas Bock (rechts), CEO des Unternehmens Jobshiing, sowie Gesellschafter Michael Keller bringen regionale Firmen und Nachwuchskräfte aus dem Ausland zusammen.
Andreas Bock (rechts), CEO des Unternehmens Jobshiing, sowie Gesellschafter Michael Keller bringen regionale Firmen und Nachwuchskräfte aus dem Ausland zusammen. Bild: Ralph Köhler
Jobshiing vermittelt Nachwuchskräfte in ganz Deutschland, zum Beispiel Siddarth Sahay (rechts) an die metallverarbeitende Aurubis AG in Hamburg. Neben ihm steht Jörg Holstein, Ausbilder für Verfahrenstechnologie.
Jobshiing vermittelt Nachwuchskräfte in ganz Deutschland, zum Beispiel Siddarth Sahay (rechts) an die metallverarbeitende Aurubis AG in Hamburg. Neben ihm steht Jörg Holstein, Ausbilder für Verfahrenstechnologie. Bild: Kim Le
Janaki Basnet aus Nepal hat über Jobshiing ihre Ausbildung beim Regionalverkehr Erzgebirge gestartet. Allerdings nicht zum Berufskraftfahrer wie Maximilian Ebert, sondern zur Kfz-Mechatronikerin.
Janaki Basnet aus Nepal hat über Jobshiing ihre Ausbildung beim Regionalverkehr Erzgebirge gestartet. Allerdings nicht zum Berufskraftfahrer wie Maximilian Ebert, sondern zur Kfz-Mechatronikerin. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Andreas Bock (rechts), CEO des Unternehmens Jobshiing, sowie Gesellschafter Michael Keller bringen regionale Firmen und Nachwuchskräfte aus dem Ausland zusammen.
Andreas Bock (rechts), CEO des Unternehmens Jobshiing, sowie Gesellschafter Michael Keller bringen regionale Firmen und Nachwuchskräfte aus dem Ausland zusammen. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Zwickauer Firma vermittelt Fachkräfte aus Vietnam, Indien oder Brasilien: „Es ist einfacher, motivierten Nachwuchs im Ausland zu finden“
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn Betriebe vor Ort vergeblich Azubis suchen, kommt die Agentur Jobshiing ins Spiel. Auch nach Westsachsen vermittelte sie bereits mehrere Nachwuchskräfte. Ins Rollen kam alles, weil sich ihr Chef verliebte.

Die Ehefrau von Andreas Bock (38) war eigentlich seine erste Klientin. In seiner Heimatstadt Zwickau lernte er Ende 2019 eine Frau aus Vietnam kennen – und verliebte sich. Ihr organisierte er über Bekannte eine Ausbildung in einem Zwickauer Lokal, wie Bock sagt. Das war der Startschuss für sein Unternehmen namens Jobshiing, das sich ausspricht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.11.2025
4 min.
Wirtschaftsministerin Katherina Reiche im Envia-Ausbildungszentrum Chemnitz: „Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung“
Katherina Reiche ließ sich von der Auszubildenden Mafalda Madeddu bei Envia M das virtuelle Schweißen zeigen.
Viele Jugendliche sind ohne Ausbildungsplatz. Der Energieversorger Envia M dagegen bildet mehr Menschen aus, als er braucht. Wie geht das? Darüber informierte sich die Bundeswirtschaftsministerin.
Eva-Maria Hommel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
11:31 Uhr
3 min.
Baumpflanz-Challenge: Social-Media-Trend hinterlässt Spuren in Zwickauer Innenstadt
Schippten und gossen an der Peter-Breuer-Straße (v.l.): Bürgermeister Sebastian Lasch, Oberbürgermeisterin Constance Arndt und Bürgermeisterin Silvia Queck.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat’s getan. Fußball-Profi Philipp Lahm ebenso. Und nun auch Zwickaus Oberbürgermeisterin Constance Arndt. Alle pflanzten Bäume. Grund ist ein Trend, der im Internet viral geht.
Elsa Middeke
Mehr Artikel