Zwickauer Firma vermittelt Fachkräfte aus Vietnam, Indien oder Brasilien: „Es ist einfacher, motivierten Nachwuchs im Ausland zu finden“

Wenn Betriebe vor Ort vergeblich Azubis suchen, kommt die Agentur Jobshiing ins Spiel. Auch nach Westsachsen vermittelte sie bereits mehrere Nachwuchskräfte. Ins Rollen kam alles, weil sich ihr Chef verliebte.

Die Ehefrau von Andreas Bock (38) war eigentlich seine erste Klientin. In seiner Heimatstadt Zwickau lernte er Ende 2019 eine Frau aus Vietnam kennen – und verliebte sich. Ihr organisierte er über Bekannte eine Ausbildung in einem Zwickauer Lokal, wie Bock sagt. Das war der Startschuss für sein Unternehmen namens Jobshiing, das sich ausspricht...