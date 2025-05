Zwickauer Flugplatz soll definitiv kein Gewerbegebiet mehr werden: Stadt räumt mit überholten Bebauungsplänen auf

In Zwickau gibt es zu viele Bebauungspläne, aus denen nichts mehr wird, meist weil die Bauherren abgesprungen sind. Das Rathaus will jetzt die Pläne an die Realität anpassen. Andernfalls drohen Probleme.

Beim Aero-Club Zwickau wird man aufatmen – vor Freude oder zumindest vor Erleichterung. Das Damoklesschwert, das seit dem 29. August 1991 über dem Flugplatz an der Reichenbacher Straße schwebte, könnte bald verschwinden. Der Stadtrat soll in seiner nächsten Sitzung am 22. Mai den Nachwende-Bebauungsplan des Flugplatzes aufheben. Dieser sah... Beim Aero-Club Zwickau wird man aufatmen – vor Freude oder zumindest vor Erleichterung. Das Damoklesschwert, das seit dem 29. August 1991 über dem Flugplatz an der Reichenbacher Straße schwebte, könnte bald verschwinden. Der Stadtrat soll in seiner nächsten Sitzung am 22. Mai den Nachwende-Bebauungsplan des Flugplatzes aufheben. Dieser sah...