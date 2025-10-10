Zwickauer Förderverein wählt neuen Vorstand: André Burger wird Vorsitzender

Zwickau
Oberbürgermeisterin Constance Arndt wurde zur Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Spannende Projekte stehen bevor.
Der Förderverein „Stadtmanagement Zwickau“ hat einen neuen Vorstand. André Burger, Inhaber der Parfümerie Burger, wurde zum Vorsitzenden gewählt. Das teilt Vereinssprecher Maximilian Wehner mit. Benjamin Strunz vom Geschäft „Computer & Kommunikation“ übernimmt demnach das Amt des 1. Stellvertretenden Vorsitzenden. Als weitere...
