Zwickauer Freunde des Nahverkehrs starten Glühweinfahrten

Zum Einsatz kommt ein historischer Straßenbahnzug, eine Gotha-Bahn. Wann und wo es losgeht.

Der Verein der Freunde des Nahverkehrs Zwickau lädt für den Samstag, 13. Dezember, und den Sonntag, 14. Dezember, zu Glühweinfahrten mit der geschmückten Gotha-Bahn von 1960 ein. Die Fahrten starten am Hauptmarkt und finden am Samstag ab 14, 15.15, 16.30 und 17.45 Uhr statt. Am Sonntag wird ab 14, 15.15 und 16.30 Uhr gefahren. Eine...