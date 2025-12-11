MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Glühwein kann man in Zwickau auch in einer historischen Gotha-Bahn trinken.
Glühwein kann man in Zwickau auch in einer historischen Gotha-Bahn trinken. Bild: Symbolbild: Christin Klose/dpa
Glühwein kann man in Zwickau auch in einer historischen Gotha-Bahn trinken.
Glühwein kann man in Zwickau auch in einer historischen Gotha-Bahn trinken. Bild: Symbolbild: Christin Klose/dpa
Zwickau
Zwickauer Freunde des Nahverkehrs starten Glühweinfahrten
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Einsatz kommt ein historischer Straßenbahnzug, eine Gotha-Bahn. Wann und wo es losgeht.

Der Verein der Freunde des Nahverkehrs Zwickau lädt für den Samstag, 13. Dezember, und den Sonntag, 14. Dezember, zu Glühweinfahrten mit der geschmückten Gotha-Bahn von 1960 ein. Die Fahrten starten am Hauptmarkt und finden am Samstag ab 14, 15.15, 16.30 und 17.45 Uhr statt. Am Sonntag wird ab 14, 15.15 und 16.30 Uhr gefahren. Eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
1 min.
Traditionsverein der Plauener Straßenbahn lädt zur Mitfahrt im historischen Zug ein
Wie einst: Mit dem Gotha-Zug kann wieder durch Plauen gefahren werden.
Gotha-Wagen rollen zum Advent durch die Stadt. Was dabei möglich ist.
Lutz Kirchner
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
29.11.2025
1 min.
Am Vormittag in Planitz gestartet: Weihnachtsmann und Zwerge touren durch Zwickauer Stadtteile
Der Weihnachtsmannbus startete seine Tour durch Zwickau um 10 Uhr vorm Ärztehaus Planitz.
Alle Jahre wieder: der festlich geschmückte Bus ist unterwegs, um Kinder zu erfreuen. Schmuddelwetter tut der guten Laune keinen Abbruch.
Thomas Croy
Mehr Artikel