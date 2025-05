Zwickauer Friedhofsmauer für Zufahrt durchbrochen: Stadtratsfraktion schaltet Kommunalaufsicht ein

In Zwickau entsteht eine neue Zufahrt zum Hauptfriedhof. Sie führt trotz kontroverser Debatten im Ausschuss jetzt durch die altehrwürdige Friedhofsmauer. Eine Fraktion fordert Klärung.

Trotz aller politischen Widerstände: In der Mauer am Zwickauer Hauptfriedhof, auf Höhe des Parkplatzes an der Crimmitschauer Straße, klafft ein großes Loch. Ein Feld der Mauer zwischen zwei Säulen aus Klinkersteinen wurde entfernt. Damit ist einer der markantesten Abschnitte bei Bau der zweiten Zufahrt zum Friedhofsgelände abgeschlossen....