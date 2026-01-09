MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer Galeristin hört auf, aber nicht ganz: Renate Lang und der Moment des Loslassens

An allen Wänden umgeben von Kunst: Renate Lang in ihrer Wohnung in der Seniorenresidenz an der Zwickauer Schillerstraße.
An allen Wänden umgeben von Kunst: Renate Lang in ihrer Wohnung in der Seniorenresidenz an der Zwickauer Schillerstraße. Bild: Ludmila Thiele
Renate Lang in der Galerie mit Fotografin Katharina John und Schauspieler Ulrich Tukur.
Renate Lang in der Galerie mit Fotografin Katharina John und Schauspieler Ulrich Tukur. Bild: Ludmila Thiele
Die Begegnung mit Filmstar Armin Mueller-Star erfüllte Renate Lang 2011 einen lang gehegten Traum.
Die Begegnung mit Filmstar Armin Mueller-Star erfüllte Renate Lang 2011 einen lang gehegten Traum. Bild: Ralf Treuter/PF
Als Indianersquaw: Renate Lang mit Schauspieler Gojko Mitic (l.) und Autor Eberhard Görner.
Als Indianersquaw: Renate Lang mit Schauspieler Gojko Mitic (l.) und Autor Eberhard Görner. Bild: Ludmila Thiele
Renate Lang mit Nadja Münzer (l.) und Marco Rumpf beim Glühweinverkauf auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt.
Renate Lang mit Nadja Münzer (l.) und Marco Rumpf beim Glühweinverkauf auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt. Bild: Ludmila Thiele
An allen Wänden umgeben von Kunst: Renate Lang in ihrer Wohnung in der Seniorenresidenz an der Zwickauer Schillerstraße.
An allen Wänden umgeben von Kunst: Renate Lang in ihrer Wohnung in der Seniorenresidenz an der Zwickauer Schillerstraße. Bild: Ludmila Thiele
Renate Lang in der Galerie mit Fotografin Katharina John und Schauspieler Ulrich Tukur.
Renate Lang in der Galerie mit Fotografin Katharina John und Schauspieler Ulrich Tukur. Bild: Ludmila Thiele
Die Begegnung mit Filmstar Armin Mueller-Star erfüllte Renate Lang 2011 einen lang gehegten Traum.
Die Begegnung mit Filmstar Armin Mueller-Star erfüllte Renate Lang 2011 einen lang gehegten Traum. Bild: Ralf Treuter/PF
Als Indianersquaw: Renate Lang mit Schauspieler Gojko Mitic (l.) und Autor Eberhard Görner.
Als Indianersquaw: Renate Lang mit Schauspieler Gojko Mitic (l.) und Autor Eberhard Görner. Bild: Ludmila Thiele
Renate Lang mit Nadja Münzer (l.) und Marco Rumpf beim Glühweinverkauf auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt.
Renate Lang mit Nadja Münzer (l.) und Marco Rumpf beim Glühweinverkauf auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt. Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
Zwickauer Galeristin hört auf, aber nicht ganz: Renate Lang und der Moment des Loslassens
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Armin Mueller-Stahl traf sie persönlich, Gojko Mitic saß auf ihrer Couch, Ulrich Tukur chauffierte sie durch die Stadt – sie prägte die Zwickauer Kultur entscheidend mit, jetzt zieht sie Bilanz.

„Ich habe zwei Tage überlegt. Hörst du auf oder nicht?“ sagt Renate Lang. Dann lächelt sie und fügt hinzu: „Wenn ich mich einmal entschieden habe, dann ist das bei mir vorbei.“ Zwei Tage, in denen sie abwog, wie viel noch geht, wie viel Kraft es kostet, und wann die Zeit gekommen ist, loszulassen. Für eine Frau, die immer alles ganz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.01.2026
6 min.
Schnee zieht nach Süden – Fernverkehr der Bahn soll anlaufen
Die Deutsche Bahn will am Samstag den Fernverkehr in Norddeutschland wieder aufnehmen.
Nach dem Norden ist der Süden dran: Hier wird am Samstag viel Schneefall erwartet. Währenddessen könnte sich die Lage in der Nordhälfte entspannen - und die Züge wieder rollen.
10.01.2026
4 min.
Massenproteste im Iran am zweiten Abend in Folge
Autos und auch Gebäude sollen bei den Protesten im Iran in Flammen aufgegangen sein.
Wegen der landesweiten Internetsperre sind die genauen Ausmaße schwer einzuschätzen. Drei europäische Regierungschefs warnen die iranische Staatsführung vor Repressionen.
09.01.2026
3 min.
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Katrin Kablau
29.11.2025
3 min.
Promi plötzlich doppelt zu sehen: Was der Zwickauer Ehrenbürger beim Heimatbesuch erlebt hat
Bernd-Lutz Lange (l.) und Maler Christian Siegel vorm Porträt in der Marx-Buchhandlung.
Den kenn ich doch, sagen sich viele, wenn sie ihm auf der Straße begegnen. In Zwickau schaut Bernd-Lutz Lange gern vorbei. Und entdeckt immer wieder etwas Neues in seiner Geburtsstadt.
Thomas Croy
09.01.2026
2 min.
Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg
Schlagerstar Andy Borg ist am Sonnabend live im Tivoli Freiberg zu Gast.
Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Christ Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.
Mathias Herrmann
30.11.2025
2 min.
„Die Zwickaureise“ im Konservatorium: Am Montag gibt es eine Führung durch Ursula Schachschneiders Ausstellung
Ursula Schachschneider erklärt Galeristin Renate Lang die Farbkomposition ihres Bildes.
Eine international beachtete Künstlerin stellt derzeit in Zwickau aus. Wegen der großen Nachfrage gibt es am 1. Dezember eine fachkundige Führung.
Thomas Croy
Mehr Artikel