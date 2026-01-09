Zwickauer Galeristin hört auf, aber nicht ganz: Renate Lang und der Moment des Loslassens

Armin Mueller-Stahl traf sie persönlich, Gojko Mitic saß auf ihrer Couch, Ulrich Tukur chauffierte sie durch die Stadt – sie prägte die Zwickauer Kultur entscheidend mit, jetzt zieht sie Bilanz.

„Ich habe zwei Tage überlegt. Hörst du auf oder nicht?“ sagt Renate Lang. Dann lächelt sie und fügt hinzu: „Wenn ich mich einmal entschieden habe, dann ist das bei mir vorbei.“ Zwei Tage, in denen sie abwog, wie viel noch geht, wie viel Kraft es kostet, und wann die Zeit gekommen ist, loszulassen. Für eine Frau, die immer alles ganz...