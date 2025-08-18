Zwickauer Gebirgspflanzenbörse: Wenn die Samen um die halbe Welt reisen

Zwickau
Auch wer über keinen grünen Daumen verfügt, war zur Gebirgspflanzenbörse auf dem Gelände des Horch-Museum genau richtig. Erkenntnis: Manche Exemplare geben sich gefährlicher als sie wirklich sind.
Nochmal alles gut gegangen. Keine Verletzungen am Stand von Nicky Westphal. Erwartungsgemäß gehören Besucher auch nicht zur Hauptnahrung seiner fleischfressenden Pflanzen. Entsprechend flapsige Bemerkungen hat sich der Plauener, dessen Homepage unter „bloodflowers.net“ zu finden ist, schon oft anhören müssen.
