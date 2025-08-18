Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickauer Gebirgspflanzenbörse: Wenn die Samen um die halbe Welt reisen

Marcus und Udo Rautenberg lassen sich am Stand von Ralf Rockstroh (v. l.) beraten. Bild: Torsten Piontkowski
Marcus und Udo Rautenberg lassen sich am Stand von Ralf Rockstroh (v. l.) beraten. Bild: Torsten Piontkowski
Marcus und Udo Rautenberg lassen sich am Stand von Ralf Rockstroh (v. l.) beraten.
Marcus und Udo Rautenberg lassen sich am Stand von Ralf Rockstroh (v. l.) beraten. Bild: Torsten Piontkowski
Zwickauer Gebirgspflanzenbörse: Wenn die Samen um die halbe Welt reisen
Von Torsten Piontkowski
Auch wer über keinen grünen Daumen verfügt, war zur Gebirgspflanzenbörse auf dem Gelände des Horch-Museum genau richtig. Erkenntnis: Manche Exemplare geben sich gefährlicher als sie wirklich sind.

Nochmal alles gut gegangen. Keine Verletzungen am Stand von Nicky Westphal. Erwartungsgemäß gehören Besucher auch nicht zur Hauptnahrung seiner fleischfressenden Pflanzen. Entsprechend flapsige Bemerkungen hat sich der Plauener, dessen Homepage unter „bloodflowers.net“ zu finden ist, schon oft anhören müssen.
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
08.08.2025
4 min.
Mina Richman in Zwickau: Ehrlich, queer, verletzlich
Mina Richman und Band präsentierten sich mit tiefsinnigen Texten.
Ihr Künstlername ist ein Zitat von Cher. Die Texte sind sie selbst. Am Donnerstag verführte Mina Richman das Publikum der Kunstplantage in ihre ganz eigene Welt.
Torsten Piontkowski
12.08.2025
1 min.
Stauden, Blumenzwiebeln und fleischfressende Pflanzen: Breites Angebot zur 44. Gebirgspflanzenbörse in Zwickau
So sah die Pflanzenbörse am August-Horch-Museum in Zwickau der Vergangenheit aus.
Gärtner aus Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Tschechien bieten ihre Pflanzen fürs Freiland oder die Fensterbank an.
Johanna Klix
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
19:45 Uhr
2 min.
Netanjahu kündigt Gaza-Einnahme und neue Verhandlungen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Die Hamas hat nach eigenen Angaben positiv auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg reagiert. Nun wartet man auf eine Antwort Israels. Netanjahu äußert sich nicht eindeutig.
