Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer Gefängnis-Baustelle: Der Freistaat sollte es nicht auf Gerichtsprozesse ankommen lassen

Die neue Zwickauer JVA aus der Luft. Die Baustelle ist verwaist.
Die neue Zwickauer JVA aus der Luft. Die Baustelle ist verwaist. Bild: Ralf Wendland
Die neue Zwickauer JVA aus der Luft. Die Baustelle ist verwaist.
Die neue Zwickauer JVA aus der Luft. Die Baustelle ist verwaist. Bild: Ralf Wendland
Meinung
Zwickau
Zwickauer Gefängnis-Baustelle: Der Freistaat sollte es nicht auf Gerichtsprozesse ankommen lassen
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der JVA-Baustelle ist schon genug Steuergeld versenkt worden. Höchste Zeit, dass Freistaat und Baufirmen Vergleiche aushandeln.

Man darf dem Freistaat dankbar dafür sein, dass er nicht freimütig alle Rechnungen der Baufirmen bezahlt. Mit Steuergeld muss man sorgsam umgehen. Wenn die Dresdner Behörden also die Rechnungen sorgsam prüfen und berechtigte Ansprüche begleichen würden, wäre alles in Ordnung. Man darf aber Zweifel anmelden, ob das geschieht. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23:01 Uhr
4 min.
Bayern triumphieren nach Díaz-Doppelpack und Rot in Paris
Luis Díaz (r) erzielt das frühe 1:0 für Bayern.
Die Bayern sind auch in Europa das Team der Stunde. Nach zwei Toren von Luis Díaz gewinnen sie nach dem Platzverweis des Kolumbianers auch in Unterzahl beim Titelverteidiger.
Klaus Bergmann und Stefan Tabeling, dpa
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
03.11.2025
4 min.
Zwickauer Problemgefängnis: Baufirmen fühlen sich vom Freistaat um Millionensummen geprellt
Die Arbeiten auf der Gefängnis-Baustelle ruhen seit anderthalb Jahren. Erst 2027 soll es mit einem Totalunternehmer weitergehen.
Es gibt Streit um die Abrechnung von Bauleistungen. Ein Firmenchef sagt: „Es ist sehr perfide, was da gespielt wird.“ Nun will er den Freistaat verklagen. Andere haben das bereits getan.
Johannes Pöhlandt
11.09.2025
3 min.
Wird Gefängnis-Pleite in Zwickau ein Fall für TV-Sendung „Mario Barth deckt auf“?
In Zwickau fanden offenkundig Dreharbeiten für die Sendung „Mario Barth deckt auf“ statt. Darin geht es um Fälle, in denen angeblich Steuergeld verpulvert wird.
Ein bekanntes Gesicht war am Dienstag in Zwickau unterwegs. Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla war in der Innenstadt dabei zu sehen, wie sie Passanten befragte: zum teuren Großbaustellen-Flop der neuen JVA.
Elsa Middeke
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
Mehr Artikel