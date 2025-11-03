Zwickauer Gefängnis-Baustelle: Der Freistaat sollte es nicht auf Gerichtsprozesse ankommen lassen

Auf der JVA-Baustelle ist schon genug Steuergeld versenkt worden. Höchste Zeit, dass Freistaat und Baufirmen Vergleiche aushandeln.

Man darf dem Freistaat dankbar dafür sein, dass er nicht freimütig alle Rechnungen der Baufirmen bezahlt. Mit Steuergeld muss man sorgsam umgehen. Wenn die Dresdner Behörden also die Rechnungen sorgsam prüfen und berechtigte Ansprüche begleichen würden, wäre alles in Ordnung. Man darf aber Zweifel anmelden, ob das geschieht. Die...