Zwickauer gehen bei Bürgerpreis leer aus

Der Freistaat hat am Montag in Dresden sächsischen Vereinen, Initiativen, Institutionen und Einzelpersonen den Sächsischen Bürgerpreis 2025 verliehen. Gewürdigt wurde ihr Einsatz für eine lebendige Gemeinschaft, Demokratie, Menschen, Umwelt, Brauchtum und Traditionen. Eingeladen waren auch Vertreter der Zwickauer Kita „Kinderinsel“ und des Caritasverbandes Dekanat Zwickau. Mit ihrem Kooperationsprojekt „Generationen Hand in Hand“ hatten sie es bis zur Nominierung geschafft. Für den Bürgerpreis hat es am Ende nicht gereicht, so Stadtsprecherin Heike Reinke. „Natürlich ist es schade, dass wir den Preis nicht nach Zwickau holen konnten. Als Gewinner fühlen wir uns aber trotzdem“ so Tobias Kraska, Leiter der Kita. (kru)