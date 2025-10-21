Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Kinder der Kita „Kinderinsel" besuchen regelmäßig das Pflegeheim der Caritas. Bild: Stadt Zwickau
Die Kinder der Kita „Kinderinsel" besuchen regelmäßig das Pflegeheim der Caritas. Bild: Stadt Zwickau
Zwickau
Zwickauer gehen bei Bürgerpreis leer aus
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kita „Kinderinsel“ und das Altenpflegeheim St. Barbara gehören mit der Nominierung schon zu den Gewinnern.

Zwickau, Dresden.

Der Freistaat hat am Montag in Dresden sächsischen Vereinen, Initiativen, Institutionen und Einzelpersonen den Sächsischen Bürgerpreis 2025 verliehen. Gewürdigt wurde ihr Einsatz für eine lebendige Gemeinschaft, Demokratie, Menschen, Umwelt, Brauchtum und Traditionen. Eingeladen waren auch Vertreter der Zwickauer Kita „Kinderinsel“ und des Caritasverbandes Dekanat Zwickau. Mit ihrem Kooperationsprojekt „Generationen Hand in Hand“ hatten sie es bis zur Nominierung geschafft. Für den Bürgerpreis hat es am Ende nicht gereicht, so Stadtsprecherin Heike Reinke. „Natürlich ist es schade, dass wir den Preis nicht nach Zwickau holen konnten. Als Gewinner fühlen wir uns aber trotzdem“ so Tobias Kraska, Leiter der Kita. (kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
