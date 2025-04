Zwickauer Geschäft mit Pflasterstein attackiert: „Die Schmerzgrenze ist für mich langsam erreicht“

Zum fünften Mal haben Unbekannte eine Scheibe des Zwickauer Geschäfts „DIY Druckbar“ zerstört. Der Inhaber warnt vor rechtsextremer Gewalt.

In der Nacht auf Sonntag hatte Tony Fischer vorsichtshalber nachgeschaut, ob alles okay war – es war alles okay. Doch zwischen 3 Uhr morgens und 12 Uhr mittags flog ein Pflasterstein durch die Fensterscheibe seiner „DIY Druckbar“ in der Zwickauer Bosestraße. Wieder einmal haben Unbekannte eine Fensterscheibe der Druckwerkstatt zerstört. Es...