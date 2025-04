Zwickauer Großbaustelle Planitzer Markt: Ein Eis lockt mehr als tausend Baupläne

Wie geht es weiter auf der Baustelle? Die Zwickauer CDU lädt zur Informationsveranstaltung, aber den größeren Andrang verzeichnet die Eisdiele. Aus gutem Grund.

Am Freitagabend lockt der Planitzer Markt mit reichlich Eis. Vor dem Eisladen, der fast hinter einem Bauzaun verschwindet, reihen sich zahlreiche Menschen, um sich an diesem sonnigen Frühlingstag eine Abkühlung zu gönnen. Mit Eiskugeln in der Hand schlendern sie über den schmalen Weg, den die Großbaustelle freigibt. Dabei werfen sie...