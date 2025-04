Zwickauer Großbaustelle Planitzer Markt: Warum die Straße ein zweites Mal aufgerissen wird

Um das Grundstück zwischen Schocken-Kaufhaus und „Dal Siciliano“ zu erschließen, wurde die Äußere Zwickauer Straße schon wieder aufgerissen. Was Anlieger ärgert, könnte sich als gutes Vorzeichen erweisen.

Als die Stadt Zwickau am Dienstag voriger Woche über den Stand der Bauarbeiten auf dem Planitzer Markt informierte, war diese Info bereits überholt. Denn einen Tag zuvor war die Äußere Zwickauer Straße wieder aufgerissen worden. Fehlplanung? Pfusch am Bau? Anwohner, die in der Woche davor den Einbau der Asphalttragschicht für die Straße...