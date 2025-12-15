MENÜ
Die alte Stützwand an der Poststraße ist weg. 2026 wird am Markt eine neue errichtet.
Die alte Stützwand an der Poststraße ist weg. 2026 wird am Markt eine neue errichtet.
Zwickau
Zwickauer Großbaustelle Planitzer Markt: Was bis zur Übergabe im Sommer noch zu erledigen ist
Von Holger Weiß
Seit anderthalb Jahren wird der Planitzer Markt umgestaltet. Nächstes Jahr setzen die Bauarbeiter zum Endspurt an. Vor der Winterpause auf der Baustelle zieht das Rathaus Zwischenbilanz.

Diesen Termin sollten sich die Planitzer vormerken: „Vorgesehen ist, die Baumaßnahme im kommenden Sommer fertigzustellen. Der Fertigstellungstermin 31. Juli 2026 ist weiterhin aktuell“, versichert Heike Reinke vom Pressebüro der Stadt Zwickau. Deren Zwischenbilanz für die im Mai 2024 begonnene Umgestaltung des Planitzer Marktes: 2025 wurde...
