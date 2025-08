Zwickauer Gymnasiasten reisen zu Schüleraustausch nach China

In Zwickaus Partnerstadt Yandu werden die Schülerinnen und Schüler Aktionen und Stippvisiten erleben.

Zwickau.

Eine Schülergruppe des Zwickauer Käthe-Kollwitz-Gymnasiums wird am Donnerstag, 31. Juli, auf dem Hauptmarkt von Oberbürgermeisterin Constance Arndt zu einem Schüleraustausch in Zwickaus chinesische Partnerstadt Yandu verabschiedet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden die Schülerinnen und Schüler vom 1. bis 9. August in der Partnerstadt verschiedene Aktionen, Stippvisiten und Besuche erleben. Geplant seien unter anderem eine Schuleinführung mit Willkommensshow, ein Gastfamilien-Projekt, die Teilnahme an einem Kaligrafie- und Malereikurs, Exkursionen zu einer Forschungs-Basis in Yangshi und in die Wasserstadt der Dongjin-Dynastie, die Besichtigung von drei Unternehmen und der Besuch des Suzhou-Museums. (mib)