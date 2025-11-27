Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Zwickauer Handballerinnen kriegen neue Halle - Aber das Rathaus bezieht verbale Prügel wie selten

Der Zwickauer Stadtrat in der entscheidenden Diskussion. Hinter der Glasscheibe lauschen Nachwuchsspielerinnen, Eltern und Vereinsmitglieder.
Der Zwickauer Stadtrat in der entscheidenden Diskussion. Hinter der Glasscheibe lauschen Nachwuchsspielerinnen, Eltern und Vereinsmitglieder. Bild: Ralph Köhler
Die Besuchertribüne war bis auf den letzten Platz besetzt.
Die Besuchertribüne war bis auf den letzten Platz besetzt. Bild: Ralph Köhler
Nach anderthalbstündiger Debatte stimmte der Stadtrat mit großer Mehrheit für den Bau der Halle.
Nach anderthalbstündiger Debatte stimmte der Stadtrat mit großer Mehrheit für den Bau der Halle. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Zwickauer Handballerinnen kriegen neue Halle - Aber das Rathaus bezieht verbale Prügel wie selten
Redakteur
Von Michael Stellner
Anderthalb Stunden lang werfen Stadträte aller Fraktionen der Zwickauer Stadtverwaltung Verantwortungslosigkeit und Führungsschwäche vor. Der neuen Handballhalle stimmen sie am Ende dann aber doch fast einstimmig zu.

Fast zehn Jahre nachdem der Zwickauer Stadtrat den Bau einer neuen Handballhalle beschlossen hatte, wird sie jetzt Wirklichkeit. Bei nur einer Gegenstimme und sieben Enthaltungen hat das Gremium am späten Donnerstagnachmittag der Vergabe an die Baufirma Goldbeck aus Treuen zugestimmt. Erleichterung bei den vielen Nachwuchs-Handballerinnen, ihren...
