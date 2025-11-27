Zwickauer Handballerinnen kriegen neue Halle - Aber das Rathaus bezieht verbale Prügel wie selten

Anderthalb Stunden lang werfen Stadträte aller Fraktionen der Zwickauer Stadtverwaltung Verantwortungslosigkeit und Führungsschwäche vor. Der neuen Handballhalle stimmen sie am Ende dann aber doch fast einstimmig zu.

Fast zehn Jahre nachdem der Zwickauer Stadtrat den Bau einer neuen Handballhalle beschlossen hatte, wird sie jetzt Wirklichkeit. Bei nur einer Gegenstimme und sieben Enthaltungen hat das Gremium am späten Donnerstagnachmittag der Vergabe an die Baufirma Goldbeck aus Treuen zugestimmt. Erleichterung bei den vielen Nachwuchs-Handballerinnen, ihren...