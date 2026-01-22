Zwickauer Handbuch zum Verkehrsplan gewinnt Preis

Zwickau
Die Friedrichs Grafik-Design-Agentur beeindruckt erneut. Die Preisverleihung findet in Frankfurt statt. Ein Blick auf das innovative Corporate Design verrät mehr.
Das von der Stadt Zwickau beauftragte Corporate-Design-Handbuch für den Verkehrsentwicklungsplan bis 2040 ist mit dem German-Design-Award 2026 ausgezeichnet worden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Entwickelt wurde das Erscheinungsbild des Buches von der Friedrichs Grafik-Design-Agentur, die in der Kategorie „Excellent Communications...
