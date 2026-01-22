MENÜ
Tom Blechschmidt (l.), Anke I. Friedrich, Susann Födisch von der Agentur und Kevin Scheibel aus der Stadtverwaltung zeigen Design-Beispiele.
Tom Blechschmidt (l.), Anke I. Friedrich, Susann Födisch von der Agentur und Kevin Scheibel aus der Stadtverwaltung zeigen Design-Beispiele. Bild: Heike Reinke
Zwickau
Zwickauer Handbuch zum Verkehrsplan gewinnt Preis
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Friedrichs Grafik-Design-Agentur beeindruckt erneut. Die Preisverleihung findet in Frankfurt statt. Ein Blick auf das innovative Corporate Design verrät mehr.

Das von der Stadt Zwickau beauftragte Corporate-Design-Handbuch für den Verkehrsentwicklungsplan bis 2040 ist mit dem German-Design-Award 2026 ausgezeichnet worden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Entwickelt wurde das Erscheinungsbild des Buches von der Friedrichs Grafik-Design-Agentur, die in der Kategorie „Excellent Communications...
