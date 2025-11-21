Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum zieht weitere Fachabteilungen von ehemaliger Paracelsus-Klinik ab

Der Standort an der Werdauer Straße in Zwickau soll künftig vor allem ein orthopädisches Fachkrankenhaus sein. Ab April 2026 wandern Innere und Intensivmedizin sowie Neurologie an die Karl-Keil-Straße.

Das Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) verlagert mehrere weitere Abteilungen von der ehemaligen Paracelsus-Klinik an den Hauptstandort. Das hat das HBK in einer Mitteilung bekannt gegeben. Die Beschäftigten seien demnach bereits in einer Mitarbeiterversammlung darüber informiert worden, dass ab April 2026 die Innere Medizin, die...