Regionale Nachrichten und News
  • Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum zieht weitere Fachabteilungen von ehemaliger Paracelsus-Klinik ab

Die ehemalige Paracelsus-Klinik, die nur noch Standort Werdauer Straße heißt, wird umstrukturiert.
Die ehemalige Paracelsus-Klinik, die nur noch Standort Werdauer Straße heißt, wird umstrukturiert.
Die ehemalige Paracelsus-Klinik, die nur noch Standort Werdauer Straße heißt, wird umstrukturiert.
Bild: HBK
Zwickau
Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum zieht weitere Fachabteilungen von ehemaliger Paracelsus-Klinik ab
Redakteur
Von Michael Stellner
Der Standort an der Werdauer Straße in Zwickau soll künftig vor allem ein orthopädisches Fachkrankenhaus sein. Ab April 2026 wandern Innere und Intensivmedizin sowie Neurologie an die Karl-Keil-Straße.

Das Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) verlagert mehrere weitere Abteilungen von der ehemaligen Paracelsus-Klinik an den Hauptstandort. Das hat das HBK in einer Mitteilung bekannt gegeben. Die Beschäftigten seien demnach bereits in einer Mitarbeiterversammlung darüber informiert worden, dass ab April 2026 die Innere Medizin, die...
