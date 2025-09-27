Zwickauer Herbstmarkt eröffnet: Was Besucher am Wochenende auf dem Kornmarkt erwartet

Basteln, Buchdruck, Stockbrot: Am Sonnabend und Sonntag gibt es auf dem Kornmarkt Mitmachangebote für Kinder, traditionelles Handwerk und regionale Produkte.

Stellen die etwa schon Buden für den Weihnachtsmarkt auf? fragten sich Passanten, die am Freitag über den Kornmarkt schlenderten. Nein, der öffnet erst am 24. November seine Pforten. Aber am letzten September-Wochenende lädt die Kultour Z. gemeinsam mit Händlern, Handwerkern und Gastronomen zum Zwickauer Herbstmarkt ein, der an beiden Tagen...