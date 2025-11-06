Zwickauer Hobby-Astronom fängt den Supermond über der Stadt ein – trotz störender Lichtquellen

Zwickau
Marco Barnebeck-Rothe war nur mit dem Handy unterwegs, doch er erwischte ein Himmelsschauspiel, das es erst wieder am Heiligabend 2026 zu sehen gibt.
Marco Barnebeck-Rothe (55) aus der Bahnhofsvorstadt hat den Supermond über Zwickau eingefangen – ganz spontan mit dem Handy auf der Bahnhofstraße. „Eigentlich ist man hier durch die Lichtglocke über der Stadt etwas gehandicapt“, sagt der Hobby-Astronom, der seit gut einem Jahr im Förderverein der Sternwarte Zwickau aktiv ist. Wenn er...
