Zwickauer Hochschule forscht an Karies-Diagnose ohne Röntgen

Innovative Zahnmedizin: Eine Sonde soll dreidimensionale Zahnaufnahmen möglich machen - ohne Röntgenstrahlung. Die erste Anwendung mit Probanden rückt näher.

Die Westsächsische Hochschule in Zwickau (WHZ) arbeitet zusammen mit der Poliklinik für Zahnerhaltung der Technischen Universität Dresden an einem neuen Verfahren zur Kariesdiagnose. Dabei wird eine Sonde entwickelt, die mit nahinfrarotem Licht arbeitet. Sie soll Zahnstrukturen dreidimensional und tiefenaufgelöst darstellen. Nach Angaben der...