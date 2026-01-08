Zwickauer Hochschule knüpft Kontakte nach Georgien

Zwickauer Wissenschaftler haben die Business and Technology University in Tiflis besucht. Sie vertieften bestehende Partnerschaften. Auf welchem Fachgebiet nun ein gemeinsamer Studiengang geplant ist.

Die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) hat ihre internationalen Kontakte nach Georgien weiter ausgebaut. Ende Dezember reiste eine Delegation der WHZ nach Tiflis, um an der Business and Technology University (BTU) bestehende Partnerschaften zu vertiefen. Ziel war es laut Hochschule, neue Kooperationen zu erschließen.