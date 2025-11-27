Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rektor Prof. Stephan Kassel (rechts) übergab die Urkunden an die Stipendiaten. Bild: J. Jeschke/WHZ
Rektor Prof. Stephan Kassel (rechts) übergab die Urkunden an die Stipendiaten. Bild: J. Jeschke/WHZ
Zwickau
Zwickauer Hochschule: Stipendium für 32 WHZ-Studenten
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Für ein Deutschlandstipendium über 300 Euro monatlich hatten sich 120 Studierende beworben.

Zwickau.

Die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) hat in diesem Jahr an 32 Studierende ein Deutschlandstipendium vergeben. Dahinter stehen 15 Förderer aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Die 17 Frauen und 15 Männer werden ab diesem Semester mit 300 Euro monatlich gefördert. Verliehen wurden die Stipendien am Dienstag. Sie setzen sich je zur Hälfte aus Bundesmitteln und aus privaten Mitteln von Firmen, Institutionen und Einzelpersonen zusammen. Es wird in der Regel für zwei Semester vergeben. Auswahlkriterien sind neben Leistung und außerfachlichem, gesellschaftlichem Engagement auch Verantwortungsbereitschaft sowie Herausforderungen im persönlichen Werdegang. (kru)

