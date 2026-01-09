Zwickauer Hochschule will enger mit Unternehmen kooperieren

Wirtschaftsförderer des Landkreises, die Hochschulleitung und Forschende der Einrichtung haben bei einem Treffen dazu jüngst Ideen geprüft. Was die Lehreinrichtung zu bieten hat.

Die Westsächsische Hochschule in Zwickau (WHZ) will die Zusammenarbeit mit Unternehmen ausbauen. Vertreter der kommunalen Wirtschaftsförderungen des Landkreises und Hochschulangehörige trafen sich dazu jüngst an der WHZ. Mit dabei waren unter anderem der Leiter der Wirtschaftsförderung des Landkreises, Sebastian Brückner, die...