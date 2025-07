Zwickauer Hofladenchefin: Äpfel so zeitig wie noch nie

In Zwickau sieht man an allen Ecken prallvoll hängende Apfelbäume. Weizenäpfel sind sogar schon seit Mitte Juli bei den „Marienthaler Früchtchen“ im Angebot.

Schon 26 Jahre gibt es den Hofladen „Marienthaler Früchtchen“ an der Äußeren Dresdner Straße in Zwickau. 2015 hat ihn Karen Menges übernommen. Für gewöhnlich rechnet sie mit den ersten Äpfeln Ende Juli, Anfang August. In diesem Jahr gab es eine Überraschung. Schon Mitte Juli trudelten Weizenäpfel ein.