Igel, hier ein Jungtier, haben es derzeit bei der Nahrungssuche besonders schwer. Bild: Markus Pfeifer
Igel, hier ein Jungtier, haben es derzeit bei der Nahrungssuche besonders schwer. Bild: Markus Pfeifer
Zwickau
Zwickauer Igel-Expertin rät wegen Frost zum Zufüttern
Von Markus Pfeifer
Nicht Mähroboter, Laubsauger und die allgemeine Ordnungswut im Garten machen Tieren wie dem Igel zu schaffen. Aktuell sorgen kalte Nächte für ein Problem bei der Wintervorbereitung.

Eiskratzen war hier und da morgens für Autofahrer angesagt. Auch die letzten Nächte waren für die Jahreszeit sehr frisch und auch tagsüber sorgt die Ostwetterlage für kühle Temperaturen. Sie allein wären kein Problem für Igel, doch sie wirken sich auf ihr Nahrungsangebot aus. Insekten und anderes Kleingetier sind kaum noch aktiv. Dadurch...
