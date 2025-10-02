Zwickauer Igel-Expertin rät wegen Frost zum Zufüttern

Nicht Mähroboter, Laubsauger und die allgemeine Ordnungswut im Garten machen Tieren wie dem Igel zu schaffen. Aktuell sorgen kalte Nächte für ein Problem bei der Wintervorbereitung.

Eiskratzen war hier und da morgens für Autofahrer angesagt. Auch die letzten Nächte waren für die Jahreszeit sehr frisch und auch tagsüber sorgt die Ostwetterlage für kühle Temperaturen. Sie allein wären kein Problem für Igel, doch sie wirken sich auf ihr Nahrungsangebot aus. Insekten und anderes Kleingetier sind kaum noch aktiv. Dadurch...