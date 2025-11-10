Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickauer Imbiss serviert Flammlachs, Haxenfetzensemmel und mehr: „Wir wollten weg von klassischer Grillware“

Anna-Lena Dienel und Alexander Olzscha servieren in ihrer Imbisshütte in Zwickau unter anderem Flammlachs.
Bild: Ralf Wendland
Anna-Lena Dienel und Alexander Olzscha servieren in ihrer Imbisshütte in Zwickau unter anderem Flammlachs.
Anna-Lena Dienel und Alexander Olzscha servieren in ihrer Imbisshütte in Zwickau unter anderem Flammlachs. Bild: Ralf Wendland
Zwickauer Imbiss serviert Flammlachs, Haxenfetzensemmel und mehr: „Wir wollten weg von klassischer Grillware“
Von Elsa Middeke
Bei „Olzschis Schlemmerhütte“ ist der Name Programm: Die Betreiber geben sich nicht mit Pommes zufrieden. Für den Weihnachtsmarkt grillen sie mit dem „Zwickauer Domhofzipfel“ eine äußerst spezielle Wurst.

Steht da wirklich Flammlachs an der Bude? So eilig es die meisten Autofahrer auf der Reichenbacher Straße in Zwickau auch haben: Auf Höhe dieser Aufschrift wird der eine oder andere plötzlich langsamer. „Olzschis Schlemmerhütte“, die unverhofft zwischen Tankstellen und Ampelkreuzung auftaucht, lockt mit ihrem Angebot. Das besteht nicht nur...
