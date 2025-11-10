Zwickauer Imbiss serviert Flammlachs, Haxenfetzensemmel und mehr: „Wir wollten weg von klassischer Grillware“

Bei „Olzschis Schlemmerhütte“ ist der Name Programm: Die Betreiber geben sich nicht mit Pommes zufrieden. Für den Weihnachtsmarkt grillen sie mit dem „Zwickauer Domhofzipfel“ eine äußerst spezielle Wurst.

Steht da wirklich Flammlachs an der Bude? So eilig es die meisten Autofahrer auf der Reichenbacher Straße in Zwickau auch haben: Auf Höhe dieser Aufschrift wird der eine oder andere plötzlich langsamer. „Olzschis Schlemmerhütte“, die unverhofft zwischen Tankstellen und Ampelkreuzung auftaucht, lockt mit ihrem Angebot. Das besteht nicht nur...