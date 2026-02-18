Zwickauer Jugendbeirat jetzt im Rathaus

Zwickau
Der Jugendbeirat Zwickau hat sein neues Büro im Rathaus bezogen. Zimmer 2.17 ist der Anlaufpunkt für Anliegen. Wie können Bürger Kontakt aufnehmen?
Der Zwickauer Jugendbeirat ist laut Mitteilung der Stadtverwaltung in das Rathaus am Hauptmarkt 1 umgezogen. Das neue Büro befindet sich im zweiten Obergeschoss, Zimmer 2.17. Die Kontaktaufnahme ist unter der Rufnummer 0375 834062 möglich. Das bisherige Büro im „City Point“ ist geschlossen, regelmäßige Sprechzeiten entfallen vorerst....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.