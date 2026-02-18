MENÜ
Der Jugendbeirat ist in das Rathaus umgezogen. Bild: Michael Stellner/Archiv
Zwickau
Zwickauer Jugendbeirat jetzt im Rathaus
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Jugendbeirat Zwickau hat sein neues Büro im Rathaus bezogen. Zimmer 2.17 ist der Anlaufpunkt für Anliegen. Wie können Bürger Kontakt aufnehmen?

Der Zwickauer Jugendbeirat ist laut Mitteilung der Stadtverwaltung in das Rathaus am Hauptmarkt 1 umgezogen. Das neue Büro befindet sich im zweiten Obergeschoss, Zimmer 2.17. Die Kontaktaufnahme ist unter der Rufnummer 0375 834062 möglich. Das bisherige Büro im „City Point“ ist geschlossen, regelmäßige Sprechzeiten entfallen vorerst....
