Zwickauer Kantor an Musical für Albert Schweitzer beteiligt

Am Sonntag und Montag sind Aufführungen in der Pauluskirche geplant. Später wird das Stück auch beim Kulturkirchentag gezeigt.

Dem Arzt und Philosoph Albert Schweitzer (1875–1965) wird anlässlich seines Geburtstages vor 150 Jahren ein Musical gewidmet, das der Zwickauer Kantor Matthias Grummet mitkomponiert. Es wird am Sonntag, 18. Mai, 17 Uhr, sowie am Montag, 19. Mai, 11 Uhr, in der Zwickauer Pauluskirche aufgeführt. Eine weitere Aufführung ist zum Kulturkirchentag...