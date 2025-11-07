Zwickauer Karrieremesse während der VW-Krise: Wonach junge Leute jetzt Ausschau halten

Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen: Die Jobmesse „Zwick“ bleibt eine wichtige Plattform für den Fachkräftenachwuchs. Junge Leute kommen mit Unternehmen in Kontakt.

Tohid Eshraghi stammt aus dem Irak und studiert Medizin- und Gesundheitstechnologie an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau. Der 26-Jährige hat am Donnerstag die Gelegenheit genutzt und sich bei der „Zwick“ in der Sparkassen-Arena umgeschaut. Hintergrund der Karriere- und Firmenkontaktmesse ist es, akademische Nachwuchskräfte mit...