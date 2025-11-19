Zwickauer Kevin-Brauerei nach Brand wieder voll im Geschäft: Womit sie in der Weihnachtszeit überraschen

Ein gutes halbes Jahr hat es gedauert, bis die kleine Craftbeer-Brauerei nach einem Brand-Unglück wieder loslegen konnte. Jetzt gibt es wieder alle Biersorten zu kaufen. Und eine besondere Box.

Die Luft riecht wieder nach Malz und Hopfen. Nicht mehr nach Rauch. In der Brauküche der Kevin-Brauerei an der Seilerstraße in Zwickau blitzen Regale und Brauanlage. Die Kühlschränke sind voller Flaschen. „Wir sind wieder komplett am Start", sagt Brauerei-Betriebsleiter Stefan Wäntig (42). Stolz und Erleichterung sind ihm anzuhören. Ein...