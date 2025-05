Zwickauer Kevin-Brauerei: Wann die Craftbeer-Hersteller nach dem Brand-Unglück wieder Bier ansetzen können

Nach dem Brand mit verheerendem Rußschaden in der kleinen Brauerei ist schon einiges wieder hergerichtet worden. Geschafft ist noch nicht alles. Das wirkt sich auch darauf aus, wann das Team wieder für Nachschub sorgen kann.

Nur noch ganz schwach liegt Brandgeruch beim Betreten der Kevin-Brauerei an der Zwickauer Seilerstraße in der Luft. Der Gastraum sieht fast wieder so aus wie vor dem Feuer, das Ende vorigen Jahres in der Brauküche ausgebrochen war. Nur noch ein paar dunkle Flecken, die wie ein Spinnennetz aussehen, zeugen an der Decke davon, wie stark die...