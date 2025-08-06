Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der siebenjährige Max sprach von einer Mutprobe im Umgang mit den Bienen.
Der siebenjährige Max sprach von einer Mutprobe im Umgang mit den Bienen. Bild: Ralf Wendland
Der siebenjährige Max sprach von einer Mutprobe im Umgang mit den Bienen.
Der siebenjährige Max sprach von einer Mutprobe im Umgang mit den Bienen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Zwickauer Kinder erleben das Bienenjahr mit
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Katholischen Kindertagesstätte „St. Johann Nepomuk“ erleben Kinder ein Bienenjahr aktiv mit. Jetzt stand die Honigernte der Sommerblüte an.

Angst, gestochen zu werden, haben die Kinder der Katholischen Kindertagesstätte „St. Johann Nepomuk“ in Zwickau nicht – die 253 Mädchen und Jungen aus 21 Nationen haben sich daran gewöhnt, dass zwei Bienenvölker im Außengelände leben. Passend dazu gibt es eine Bienen-AG, in der die Kinder das gesamte Bienenjahr vom Frühjahr über die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
03.08.2025
2 min.
Graffiti-Aktion bringt Farbe in die Unterführung
Die Unterführung wurde neu gestaltet – im Bild Rico Gruner, einer der Künstler.
Nach acht Jahren Pause wurde in der Unterführung an der ehemaligen Zentralhaltestelle in der Crimmitschauer Straße jetzt von Künstlern eine Neugestaltung umgesetzt.
Ralf Wendland
14:38 Uhr
4 min.
Was Fastenwandern im Vogtland mit Bienen zu tun hat
Fastenwanderleiterin Kathleen Eschrich im heimischen Garten.
Durch Fasten an Gewicht verlieren? Für eine Mühltrofferin sind es andere Gründe für den zeitweiligen Verzicht auf Essen. Kathleen Eschrich lädt zum Fastenwandern ein.
Simone Zeh
14:33 Uhr
4 min.
Sondersitzung im Unionsstreit über Israel-Politik
Wie belastet ist jetzt das Verhältnis der beiden Regierungen? (Archivbild)
In der Union gibt es offene Kritik an der schwarz-roten Bundesregierung und dem Rüstungsembargo gegen Israel. Jetzt wurde eine klärende Sitzung anberaumt.
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
03.06.2025
3 min.
Die Chemnitzer Mini-Imker: Hier stellen Schüler selbst Honig her
Imker Andreas Preis holt die Bienen aus dem Stock. Ohne Schutzkleidung geht dabei gar nichts.
In einer Arbeitsgemeinschaft an der Heinrich-Heine-Grundschule in Bernsdorf dreht sich alles um die Honigbiene. Dabei kommen die Kinder den Insekten auch nah – Sicherheit ist aber oberstes Gebot.
Jürgen Werner
Mehr Artikel