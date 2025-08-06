Zwickauer Kinder erleben das Bienenjahr mit

In der Katholischen Kindertagesstätte „St. Johann Nepomuk“ erleben Kinder ein Bienenjahr aktiv mit. Jetzt stand die Honigernte der Sommerblüte an.

Angst, gestochen zu werden, haben die Kinder der Katholischen Kindertagesstätte „St. Johann Nepomuk“ in Zwickau nicht – die 253 Mädchen und Jungen aus 21 Nationen haben sich daran gewöhnt, dass zwei Bienenvölker im Außengelände leben. Passend dazu gibt es eine Bienen-AG, in der die Kinder das gesamte Bienenjahr vom Frühjahr über die...