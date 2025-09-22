Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickauer Kino „Casablanca“: Wie eine Frau in eine Depression stürzt

Bild: Cinemaplaytime
Bild: Cinemaplaytime
Zwickau
Zwickauer Kino „Casablanca“: Wie eine Frau in eine Depression stürzt
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Film „Wenn der Herbst naht“ spielt in Frankreich. Gezeigt wird der Thriller im Kino „Casablanca“.

Im Kino „Casablanca“ wird der Thriller „Wenn der Herbst naht“ gezeigt. Darum geht es im Film: Michelle verbringt ihren Ruhestand in einem Dorf in Burgund in der Nähe ihrer langjährigen Freundin Marie-Claude. Als ihre Tochter Valérie vorbeikommt und Michelle ihr versehentlich giftige Pilze serviert, eskaliert das ohnehin angespannte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
16.09.2025
1 min.
Das Kino im Alten Gasomter Zwickau lädt zu einer Komödie ein
Eine Kino-Sensation aus Frankreich kommt auf die Leinwand. Die Kritik schwärmt von einem gelungenen Film.
Uwe Rechtenbach
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
08.09.2025
1 min.
„Der Letzte Takt“ im Kino Casablanca in Zwickau
Nach drei Musikfilmen draußen auf der Kirchberger Freilichtbühne geht es nun wieder nach drinnen ins Zwickauer Gasometer. Es bleibt aber musikalisch.
Natalie Süß
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
Mehr Artikel