Zwickauer Kino „Casablanca“: Wie eine Frau in eine Depression stürzt

Der Film „Wenn der Herbst naht“ spielt in Frankreich. Gezeigt wird der Thriller im Kino „Casablanca“.

Im Kino „Casablanca“ wird der Thriller „Wenn der Herbst naht“ gezeigt. Darum geht es im Film: Michelle verbringt ihren Ruhestand in einem Dorf in Burgund in der Nähe ihrer langjährigen Freundin Marie-Claude. Als ihre Tochter Valérie vorbeikommt und Michelle ihr versehentlich giftige Pilze serviert, eskaliert das ohnehin angespannte...